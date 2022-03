PSG | il campione italiano è nei guai | batosta durissima in arrivo

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Rischia grosso il calciatoredel PSG. Potrebbe infatti arrivare una pesante squalifica per le sue dichiarazioni. Oltre il danno anche la beffa. Potremmo riassumere così la sconfitta del 19 febbraio contro il Nantes per il PSG. Sul campo gli uomini di Pochettino avevano perso 3-1. Uno ko inaspettato, arrivato dopo la vittoria in Champions Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

spizzistan : @mezzofilippo @oliviasdani ho speso soldi su un campione d’europa che ha giocato in squadre come il psg - emanuelelecito : La finale di #ChampionsLeague si giocherà allo Stade de France di #Parigi, solamente perché lo stadio Parco dei Pri… - pochepalle : Campione del mondo che gioca ancora a 44 anni: l’assurda carriera di Gigi Buffon ?? - AndreRafa87 : @CB_Ignoranza Psg campione d’Europa - DonPiricoddi : @PinoVaccaro77 @PSG_inside campione d'Europa -

Ultime Notizie dalla rete : PSG campione

SerieANews

... però, è ambitissimo anche dagli altri top club europei - attenzione soprattutto al, che dovrà ... Aurelio De Laurentiis, per cedere il suo, chiede una cifra di oltre 80 milioni di euro. Ma ...Dejan Savicevic,dell'ex Jugoslavia, della Stella Rossa Belgrado e del Milan e dal 2004 presidente della ... 1 - 0 CALCIO - LIGUE 1 17:00 Lens - Lione 1 - 1 21:00 Nantes -3 - 1 CALCIO - ...follie per Mbappè – La suddetta offerta dovrebbe essere di circa 50 milioni di Euro all’anno per 5 stagioni ai quali andranno aggiunti ulteriori 100 come premio per la firma. Al Khelaifi, però, non ha ...Stando al portale, il campione del mondo con la Francia avrebbe già trovato l’accordo con un nuovo club. Pogba Juventus PSG. Si tratterebbe degli sceicchi del PSG, con cui l’ex Juve avrebbe già ...