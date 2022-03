Prysmian | contratto da 1 | 2 mld euro | sarà realizzato a Napoli il cavo sottomarino tra Gb e Germania

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 2 marzo 2022)Group annuncia di essersi aggiudicato una commessa del valore di circa 1,2 miliardi diassegnata da NeuConnect Britain Limited e NeuConnect Deutschland GmbH per la progettazione, produzione, installazione, test e collaudo “chiavi in mano” di un’interconnessione sottomarina di 725 km che per la prima volta collegherà direttamente le reti elettriche tedesche e inglesi. “Questo sistema ine terrestre dalla capacità di 1.400 Mw – si spiega in un comunicato – collegherà due dei maggiori mercati energeticipei, favorendo l’uso e l’integrazione efficienti delle risorse per la generazione di energia rinnovabile ine nel Regno Unito”. L’interconnessione NeuConnect è un progetto finanziato privatamente, sviluppato da un gruppo di investitori ...