Protesta per la casa, irruzione nella sede della seconda municipalità: il racconto del presidente Marino (Di mercoledì 2 marzo 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Questa mattina al grido di "Se non hai la residenza, tutti i giorni in presidenza", una ventina di componenti della rete sportelli del diritto all'abitare, hanno fatto irruzione negli uffici della seconda municipalità di Piazza Dante, rivendicando il diritto di ottenere la residenza di prossimità, dapprima tentando di occupare la stanza della presidenza e successivamente impegnando la stanza attigua e affiggendo uno striscione che recitava "La residenza è un diritto non un favore" ed esponendo un volantino nel quale venivano spiegate le loro ragioni. L'episodio è stato commentato da Roberto Marino, presidente della seconda municipalità, dopo aver acquisito le ...

