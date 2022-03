Pronostico Fiorentina Juventus Coppa Italia: consigli scommesse ottavi finale andata (Di mercoledì 2 marzo 2022) La partita valida per le semifinali tra Fiorentina e Juventus è ormai alle porte e tutti si chiedono quali saranno le giocate vincenti. La Coppa Italia è una di quelle competizioni davvero strane e particolari, dato che in caso di vittore scatterebbe la giusta e logica festa che però non avrebbe il modo reale di poter salvare una stagione fallimentare nel caso di una squadra blasonata e abituata ad altri palcoscenici come la Juventus. La Fiorentina invece non vede l’ora di scendere in campo per alzare il cielo il trofeo e dopo aver eliminato in trasferta squadre del calibro di Napoli e Atalanta, ha tutta l’intenzione di continuare a macinare gioco e risultati anche contro i rivali storici della Juventus e allora andiamo a vedere cosa dicono le ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 2 marzo 2022) La partita valida per le semifinali traè ormai alle porte e tutti si chiedono quali saranno le giocate vincenti. Laè una di quelle competizioni davvero strane e particolari, dato che in caso di vittore scatterebbe la giusta e logica festa che però non avrebbe il modo reale di poter salvare una stagione fallimentare nel caso di una squadra blasonata e abituata ad altri palcoscenici come la. Lainvece non vede l’ora di scendere in campo per alzare il cielo il trofeo e dopo aver eliminato in trasferta squadre del calibro di Napoli e Atalanta, ha tutta l’intenzione di continuare a macinare gioco e risultati anche contro i rivali storici dellae allora andiamo a vedere cosa dicono le ...

Advertising

infoitsport : Pronostico Fiorentina – Juventus: Quote e consigli per le scommesse 02/03/2022 - Noblus_ : @_nzoAlo_ Pronostico Fiorentina Juve, la scorsa volta mi hai fatto vincere tanti soldi con il Milan di te mi fido - salamalekumismo : Allora statemi a sentire ho avuto una vibrazione del cervello, un sentore, a 5 like posto pronostico secco su fiore… - infoitsport : Fiorentina-Juventus, Serie A: Pronostico, Probabili Formazioni e Come Vederla in TV e Streaming - filadelfo72 : Risultato finale Milan-Inter e pronostico Coppa Italia Fiorentina-Juventus -