Prodotti per la casa per famiglie Lgbt+: Netflix apre le porte della HOM Collection (Di mercoledì 2 marzo 2022) apre a Milano e già si preannuncia pieno di colori sgargianti, fantasia e… tanto amore. Perché la casa, e i suoi oggetti, sono anche il simbolo dello stare insieme. Con se stessi, con il o la partner, il marito, la moglie, i gatti, i genitori e così via. Insomma due cuori (o anche più) e una capanna no? Giovedì 3 marzo, dalle ore 12.00 alle 17, in Via Capelli 4 a Milano, Netflix aprirà le porte del temporary store HOM per il lancio della nuova HOM Collection, la prima linea di Prodotti per la casa per famiglie Lgbt+. Per i più scettici niente paura: non è una forma per discriminare le unioni arcobaleno, bensì l'esatto contrario. Tutti i Prodotti esposti, oltre ad essere oggetti molto utili in ...

