Prevenzione oncologica | la Lilt compie 100 anni

"Sono davvero orgoglioso di questo percorso straordinario, di questo secolo di impegno al servizio della Prevenzione oncologica, dei malati oncologici e delle loro famiglie, ma anche grato a quanti, istituzioni, associazioni e cittadini, ci hanno supportato in questi decenni". Così il professor Adolfo Gallipoli D'Errico, presidente della Lilt di Napoli, rinviando alle iniziative di questi giorni per celebrare i 100 anni della fondazione della Lega Italiana per la Lotta ai Tumori, che hanno avuto nella cerimonia svoltasi presso la Pontificia Università della Santa Croce di Roma, alla presenza del Presidente Lilt Francesco Schittulli e del Ministro della Salute Roberto Speranza, nonché con la premiazione di personaggi distintisi per il loro contributo alla causa della Prevenzione

