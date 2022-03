PPP100 | Roma omaggia Pasolini Tutti gli appuntamenti

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Scrittore, saggista, poeta, regista, sceneggiatore, pittore. Pier Paoloè stato tutto questo e anche un intellettuale a tutto tondo la cui prematura e tragica scomparsa, quasi cinquant’anni fa, non impedisce che le sue idee e la sua visione delle cose siano ancora pienamente di attualità nel dibattito pubblico italiano. Alla sua figura e alla sua profetica modernità,Capitale ha voluto dedicare, in occasione del centenario della sua nascita, avvenuta a Bologna il 5 marzo del 1922,Racconta, un ricco calendario di decine di iniziative culturali – tra proiezioni, incontri, mostre, spettacoli teatrali e molto altro – che si snoderà lungo l’intero anno e che sarà realizzato grazie alla collaborazione delle principali istituzioni culturali cittadine. Vediamo gli ...

- Si chiama 'Racconta Pasolini ' il calendario di iniziative culturali promosso daCapitale per celebrare il centenario dalla nascita di Pier Paolo Pasolini . Gli eventi, realizzati grazie alla ...Al via, la retrospettiva d'autore organizzata da Nanni Moretti in occasione dei 100 anni dalla ... Poi Mamma, e Il Vangelo secondo Matteo . In programmazione altri dei suoi più importanti ...Decine di iniziative culturali - tra proiezioni, incontri, mostre, spettacoli teatrali e molto altro - che si snoderanno lungo l'intero anno e che saranno realizzate grazie alla collaborazione delle p ...Moretti celebra Pasolini in una retrospettiva al Cinema Nuovo Sacher in occasione dei 100 anni dalla nascita del regista Pierpaolo Pasolini ...