Pozzuoli | frode fiscale nel settore edile | sequestro di beni per 3 milioni di euro

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Cronaca di Napoli: la Finanza ha confiscatonella disponibilità di una società cooperativa dioperante nel(che avrebbe messo in atto una complessa). Il Gruppo della Guardia di Finanza di Giugliano in Campania, su disposizione del Tribunale partenopeo, ha eseguito un decreto dipreventivo per equivalente finalizzato alla

...preventivo per equivalente finalizzato alla confisca di beni nella disponibilità di una società cooperativa dioperante nel settore edile che avrebbe messo in atto una complessa......argomento Elizabeth Holmes fondatrice dell'azienda sanitaria tirano stata condannata perda ...successivamente ammesso le proprie responsabilità ora si trova nel carcere femminile disu ...Il Gruppo della Guardia di Finanza di Giugliano in Campania, su disposizione del Tribunale di Napoli, ha eseguito un decreto di sequestro preventivo per equivalente finalizzato alla confisca di ...Per gli inquirenti i due amministratori della cooperativa si sarebbero serviti di un prestanome per evadere le imposte facendo ricadere su una cosiddetta "testa di legno" ogni responsabilità ...