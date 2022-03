Pozzuoli, estorsione per conto del clan: 2 arresti (I NOMI) (Di mercoledì 2 marzo 2022) Avvalendosi della forza intimidatrice del clan camorristico Longobardi – Beneduce, i due hanno costretto l’imprenditore di Pozzuoli a farsi consegnare una somma di denaro pari ad 2.500 euro a titolo di estorsione. Estorsioni per conto del clan: vittima, a Pozzuoli (Napoli), il titolare di un esercizio commerciale di vendita all’ingrosso di bibite. Sono stati i Leggi su 2anews (Di mercoledì 2 marzo 2022) Avvalendosi della forza intimidatrice delcamorristico Longobardi – Beneduce, i due hanno costretto l’imprenditore dia farsi consegnare una somma di denaro pari ad 2.500 euro a titolo di. Estorsioni perdel: vittima, a(Napoli), il titolare di un esercizio commerciale di vendita all’ingrosso di bibite. Sono stati i

Advertising

gazzettanapoli : Estorsioni per conto del clan: vittima, a Pozzuoli (Napoli), il titolare di un esercizio commerciale di vendita all… - gazzettanapoli : Estorsioni per conto del clan: vittima, a Pozzuoli (Napoli), il titolare di un esercizio commerciale di vendita all… - NapoliToday : #Cronaca #Pozzuoli Clan Longobardi-Beneduce, chiedono pizzo da 2500 euro ad un venditore di bibite… - TgrRai : Pozzuoli (#Napoli), arrestati per estorsione due presunti malviventi legati alla camorra. Per la procura antimafia… - puntomagazine : Gli indagati sono ritenuti gravemente indiziati di estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni di un imprendit… -