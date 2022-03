“Po**ografia!” | nuova tempesta al Grande Fratello VIP | denuncia pubblica

Leggi su specialmag

(Di mercoledì 2 marzo 2022)VIP massacratomente: quest’edizione rimarrà nella storia, ma per le ragioni sbagliate. Delia Duran e Alex Belli alVip (fonte instagram)Come in ogni reality, ilVIP analizza le dinamiche in divenire dei protagonisti del cast in gara. Fioriscono nuove relazioni, ne terminano altre, si allacciano alleanze ed amicizie a seconda della convenienza, si compiono scivoloni, ci si riscatta. Il successo di tali format dipende dalla capacità del pubblico di immedesimarsi con i protagonisti dello show, vivendo in tempo reale le loro gioie e turbamenti. Nato per proporre agli spettatori uno spaccato della società odierna – com’era stato nelle battute iniziali, con la conduzione di Daria Bignardi -, il...