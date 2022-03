Pontecagnano | sindaco Lanzara accoglie prima famiglia-profughi da Ucraina

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Tempo di lettura: 2 minutiFaiano (Sa) – La comunità diFaiano apre le porte alle famiglie ucraine in fuga. IlGiusepperacconta una storia davvero toccante. Riferendosi alla foto, afferma: “Vasyl e Roksolana sono marito e moglie. Qui non li vedete ma con loro ci sono dei bambini: i loro tre figli. Erano in auto a dormire, stremati e provati dal lungo viaggio, stretti, avvolti dalle coperte per proteggersi dal freddo. In quell’auto che li ha visti percorrere centinaia di chilometri per poter mettere in salvo la loro vita. Il 24 febbraio il mondo intero si è svegliato scioccato dal rumore delle bombe che cadevano e dal suono delle sirene dei mezzi di soccorso. Da lì parte la loro fuga dall’, attraverso la Polonia, la Repubblica Ceca, l’Austria fino ad ...