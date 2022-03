Piccoli Putin crescono in Italia | vogliono cancellare la Russia

(Di mercoledì 2 marzo 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/03/Dostojevsky.mp4 È ufficiale: l’Occidente sta impazzendo. Abbiamo iniziato col mettere al bando i media russi, in barba ad ogni principio di libertà d’informazione. Abbiamo proseguito puntando l’indice contro chiunque provasse a far funzionare il cervello sulla crisi ucraina, osservando oltre i torti (evidenti) dipure quelli (altrettanto grossolani) della Nato. Abbiamo cacciato il direttore d’orchestra della Scala, Valery Gergiev, colpevole di essere amico die contrario ad abiurare il proprio Stato. E adesso ce la prendiamo pure coi russi in quanto tali, anche se morti, anche se giganti della cultura mondiale. Lo denuncia in questo video lo scrittore Paolo Nori, che ieri si è vistoil suo corso su Dostoevskij all’Università Bicocca di Milano per ...

