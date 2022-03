Pianista ucraina Sapeshko | “Preoccupata per la guerra ma la musica può aiutare”

(Di mercoledì 2 marzo 2022) (Adnkronos) – La docente al Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli suonerà al Concerto per la Pace assieme ai suoi allievi ucraini e russi L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

Agenzia_Ansa : Ucraina: il direttore d'orchestra Valery Gergiev sarà sostituito alla guida dei Wiener Philharmoniker nella tournée… - infoitcultura : Ucraina, il pianista Davide Locatelli suona Imagine davanti al consolato di Milano. VIDEO - NonOriana : L'aggressione all'#Ucraina vista da parte dei militari russi. Il realismo dello scritto costituisce una buona pezza… - giorgia_zmp : RT @SkyTG24: Il pianista Davide #Locatelli ha improvvisato un’esibizione al piano davanti al Consolato Generale d'Ucraina a #Milano interpr… - RadioTadino : RT @SkyTG24: Il pianista Davide #Locatelli ha improvvisato un’esibizione al piano davanti al Consolato Generale d'Ucraina a #Milano interpr… -

Ultime Notizie dalla rete : Pianista ucraina

...preparatoria del Padiglione dell'alla prossima Esposizione Internazionale, sarà curato dallo scrittore Gianluigi Ricuperati con Lidiya Liberman, attrice, e Anastasia Stovbyr,, e sarà ...IlDavide Locatelli suona 'Imagine' per chiedere pace in: "Inno di speranza" X Ha studiato Architettura, ma è sceneggiatrice Nata nel 1978 a Kryvyi Rih, ha studiato architettura all'...A marzo 2020 aveva dedicato il brano Experience alla sua città, Bergamo, colpita fortemente dal Covid-19. A 13 e 14 anni vince per 2 anni di seguito il concorso nazionale C.E.M. L’8 maggio 2011 esce T ...(Adnkronos) - “Sono preoccupata, ma la musica può aiutare”. Lo ha detto all’Adnkronos la pianista ucraina Tetyana Sapeshko, docente al Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli che venerdì prossimo ...