Petrolio | Brent oltre 111 dollari dopo uscita Exxon da Russia

Prosegue la corsa scatenata dei prezzi del, alimentata dalla paura di un taglio delle forniture di commodities da parte della Russia, gigante mondiale delle materie prime. I prezzi delhanno superato anche la soglia di $110 al ...Ilbalza oltre i 111 dollari al barile, per poi assestarsi intorno ai 109,50 dollari (+4,50%), dopo l'annuncio di Exxon Mobil di voler chiudere tutte le sue operazioni in Russia, sulla scia di ...Roma, 2 mar. (askanews) - Il Brent balza oltre i 111 dollari al barile, per poi assestarsi intorno ai 109,50 dollari (+4,50%), dopo l'annuncio ...Secondo Jeffrey Halley, analista di mercato senior Asia Pacifico di Oanda, più le cose cambiano, più rimangono le stesse.