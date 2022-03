Pesaro | la cameriera del piano non riesce ad aprire la porta Nella stanza trovano una ragazzo ormai senza vita

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Mistero a. Un giovane è stato trovato morto in unadi hotel. Era di Milano e aveva detto di essere lì per lavoro. E’ mistero a, nelle Marche. Un uomo è entrato in un hotel della cittadina chiedendo una. Era solo e ha puntualizzato di trovarsi lì per lavoro. La mattina L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

francobus100 : Scoperta choc di una cameriera: trova nella camera di albergo un uomo di 32 anni morto. Era arrivato ieri sera per… -

Ultime Notizie dalla rete : Pesaro cameriera

Leggilo.org

Un milanese di 32 anni è stato trovato senza vita questa mattina in una camera d'albergo a. ... A trovare il corpo è stata ladell'albergo che, intorno alle 10.30, ha bussato alla sua ...- Via libera al parcheggio di Villa Marina , posti anche per scooter e bici. 'Mettiamolo a ... APPROFONDIMENTI IL DRAMMA Scoperta choc di una: trova nella camera di albergo un uomo...Quando hanno aperto la porta un'immagine raggelante, un uomo morto nel letto. Un milanese di 32 anni è stato trovato senza vita questa mattina in una camera d’albergo a Pesaro.PESARO - Quando hanno aperto la porta un'immagine raggellante, un uomo morto nel letto. Un milanese di 32 anni è stato trovato senza vita questa mattina in una ...