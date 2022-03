Perin |  «Fiorentina-Juve molto sentita qui | Vlahovic super concentrato»

(Di mercoledì 2 marzo 2022) . Le dichiarazioni del portiere bianconero Ai microfoni di Mediaset, Mattiaha parlato prima di– «È una partita importante per noi. Passare il turno significa giocare un’altra finale. Pensiamo di partita in partita, dando il 100% e poi pensando alle altre. Loro sono una squadra forte, valgono la posizione di classifica che hanno.ntus è, soprattutto qui a Firenze».– «Dusan è, sa che queste cose fanno parte del calcio. Èsulla partita solo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

