Perché la Russia ha minacciato il blocco di Wikipedia nel Paese

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Un articolo, pubblicato sulla nota «enciclopedia online a contenuto libero, collaborativa, multilingue e gratuita», in cui si racconta nel dettaglio tutti gli accadimenti – giorno per giorno, con aggiornamenti costanti e continui – la storia della «Invasione russa dell’Ucraina del 2022». Per questo motivorischia ilin, come annunciato ai redattori russofono del portale dal Roskomnadzor, il Servizio federale per la supervisione nella sfera della connessione e comunicazione di massa. LEGGI ANCHE > Il video che mostra la “bufala della guerra in Ucraina” è una bufala I motivi sono vari. Sull’enciclopedia collaborativa online, infatti, fin dal 24 febbraio (giorno in cui sono iniziate le prime esplosioni e i carri armati – su ordine del Cremlino – sono entrati in Ucraina) ha deciso di dedicare una lunga pagina con ...