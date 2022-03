“Per sbaglio l’ho lasciato privato fino a ora”: su YouTube spunta un nuovo video dell’attacco alle Torri Gemelle (Di mercoledì 2 marzo 2022) Un nuovo incredibile video sull’attacco alle Torri Gemelle dell’11 settembre 2001 è stato pubblicato su YouTube a poco più di vent’anni dal terribile attentato, dove persero la vita quasi 3000 persone. Il filmato, che dura circa 9 minuti, è stato caricato sul celebre sito di condivisione di video da Kevin Westley nel corso della scorsa settimana e ha ottenuto ben 522mila visualizzazioni. Ma la particolarità di questo clip inedito mostra l’attacco al World Trade Center da una prospettiva diversa rispetto a tutti gli altri video che circolano in merito. Infatti questo video è stato girato da una barca e mostra il secondo aereo che colpisce la Torre Sud diciassette minuti dopo l’attacco alla Torre Nord. Guarda il ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 2 marzo 2022) Unincredibilesull’attaccodell’11 settembre 2001 è stato pubblicato sua poco più di vent’anni dal terribile attentato, dove persero la vita quasi 3000 persone. Il filmato, che dura circa 9 minuti, è stato caricato sul celebre sito di condivisione dida Kevin Westley nel corso della scorsa settimana e ha ottenuto ben 522mila visualizzazioni. Ma la particolarità di questo clip inedito mostra l’attacco al World Trade Center da una prospettiva diversa rispetto a tutti gli altriche circolano in merito. Infatti questoè stato girato da una barca e mostra il secondo aereo che colpisce la Torre Sud diciassette minuti dopo l’attacco alla Torre Nord. Guarda il ...

