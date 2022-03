Pellegatti: “Ecco chi può fare la differenza in Napoli-Milan. Ibrahimovic sarà in panchina” (Di mercoledì 2 marzo 2022) Carlo Pellegatti, giornalista Mediaset e tifoso del Milan, ha parlato della sfida contro il Napoli di Spalletti allo stadio Maradona. A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto il giornalista Mediaset e tifoso del Milan, Carlo Pellegatti. Ecco le sue parole: “Ibrahimovic al massimo sarà in panchina, non di più. Può darsi che se sta bene può andare in panchina, avrà 15/20 minuti”.Sulla manovra poco fluida del Milan con Ibrahimovic in campo – “La manovra non è fluida contro la Salernitana e l’Udinese. Può darsi che senza Ibra possa essere meno fluida, ma non c’è l’aritmetica certezza di questo. Quando la squadra gioca ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 2 marzo 2022) Carlo, giornalista Mediaset e tifoso del, ha parlato della sfida contro ildi Spalletti allo stadio Maradona. A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto il giornalista Mediaset e tifoso del, Carlole sue parole: “al massimoin, non di più. Può darsi che se sta bene può andare in, avrà 15/20 minuti”.Sulla manovra poco fluida delconin campo – “La manovra non è fluida contro la Salernitana e l’Udinese. Può darsi che senza Ibra possa essere meno fluida, ma non c’è l’aritmetica certezza di questo. Quando la squadra gioca ...

