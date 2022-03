Pedofilia | il cardinale Woelki offre le sue dimissioni al Papa | è coinvolto nelle accuse di occultamento di casi di violenza su minori

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Iltedesco Rainer Mariaha offerto aFrancesco le sue. Lo ha annunciato l’arcidiocesi della città di Colonia, in cuitornerà a svolgere le funzioni di arcivescovo in attesa del responso, dopo cinque mesi di congedo approvati dal Vaticano: ilè infattidideidisuda parte della chiesa tedesca. “Chiedo le vostre preghiere per noi, che intraprenderemo una strada non certo facile” ha scritto ai fedeli. Dopo aver commissionato allo studio legale Westpfahl Spilker Wastl una ricerca sulla gestione deidi abuso sessuale da parte di sacerdoti emersi ...

SkyTG24 : Pedofilia, cardinale Colonia offre dimissioni al Papa - fattoquotidiano : Pedofilia, il cardinale Woelki offre le sue dimissioni al Papa: è coinvolto nelle accuse di occultamento di casi di… - statodelsud : Pedofilia, cardinale Colonia offre dimissioni al Papa - Pino__Merola : Pedofilia, cardinale Colonia offre dimissioni al Papa - Damianodanny1 : RT @Damianodanny1: IL CARDINALE DI COLONIA RAINER MARIA WOELKI HA OFFERTO AL PAPA LE SUE DIMISSIONI: È COINVOLTO NELLE ACCUSE DI OCCULTAMEN… -

Ultime Notizie dalla rete : Pedofilia cardinale

Sky Tg24

Ilè coinvolto nelle accuse di occultamento dei casi dinella chiesa tedesca.... anche se lo stessoOttaviani disse che non si poteva discutere un segreto che non era ... in un'epoca di crisi senza precedenti, come il dilagare degli scandali dovuti allao quelli ...Il cardinale di Colonia Rainer Maria Woelki ha offerto al Papa le sue dimissioni. Lo riferisce egli stesso in una lettera ai fedeli. Al momento resterà in carica. Da quanto riferiscono i media locali, ...Coinvolto nelle accuse di occultamento dei casi nella chiesa tedesca, l’alto prelato pronto a lasciare il suo incarico ...