Pattinaggio velocità, Francesca Lollobrigida guida l'Italia ai Mondiali (Di mercoledì 2 marzo 2022) Dopo la tre giorni dei Campionati Italiani Assoluti di Baselga di Pinè, prosegue l'impegno degli azzurri della pista lunga che da domani, sul ghiaccio norvegese di Hamar, prenderanno parte al lungo weekend dei Mondiali Sprint e Allround. Una rassegna iridata in cui la Nazionale del direttore tecnico Maurizio Marchetto e degli allenatori Matteo Anesi ed Enrico Fabris si presenta con 7 atleti: Francesca Lollobrigida (Aeronautica Militare), David Bosa (Fiamme Oro), Davide Ghiotto (Fiamme Gialle), Andrea Giovannini (Fiamme Gialle), Michele Malfatti (Fiamme Gialle), Jeffrey Rosanelli (Fiamme Gialle) e Mirko Giacomo Nenzi (Fiamme Gialle). Davide Ghiotto (foto@Fisg/MartinDeJong) Le prime due giornate di gara saranno dedicate agli sprinter con le doppie sessioni sia sui 500 che sui 1000 metri; sabato e domenica invece in programma tutte le ...

