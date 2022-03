Pattinaggio di velocità, Mondiali 2022: calendario, programma, orari e diretta tv (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il calendario, con le date e gli orari dei Mondiali 2022 di Pattinaggio di velocità, in programma ad Hamar, in Norvegia. Si torna in pista dopo l’appuntamento olimpico di Pechino 2022. I 56 sprinter ed i 48 allrounder migliori al mondo saranno impegnati sul ghiaccio norvegese da giovedì 3 a domenica 6 marzo, per andare a caccia delle medaglie iridate. Per l’Italia ci saranno David Bosa nella sprint, mentre nell’allround Francesca Lollobrigida tra le donne e Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti tra gli uomini. diretta tv – Le gare saranno trasmesse in diretta su RaiSport+HD, mentre la diretta streaming sarà disponibile su RaiPlay, RaiSportWeb1, Eurosport Player, discovery+ ed ISU ... Leggi su sportface (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il, con le date e glideididi, inad Hamar, in Norvegia. Si torna in pista dopo l’appuntamento olimpico di Pechino. I 56 sprinter ed i 48 allrounder migliori al mondo saranno impegnati sul ghiaccio norvegese da giovedì 3 a domenica 6 marzo, per andare a caccia delle medaglie iridate. Per l’Italia ci saranno David Bosa nella sprint, mentre nell’allround Francesca Lollobrigida tra le donne e Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti tra gli uomini.tv – Le gare saranno trasmesse insu RaiSport+HD, mentre lastreaming sarà disponibile su RaiPlay, RaiSportWeb1, Eurosport Player, discovery+ ed ISU ...

Advertising

sportface2016 : #Pattinaggiovelocità pista lunga, Mondiali 2022: azzurri al via nella Sprint e Allround - elenamicheli79 : RT @Coninews: Un record storico. Ai Giochi Invernali di #Beijing2022 per la prima volta gli atleti #ItaliaTeam sono riusciti a conquistare… - Sammax883B : RT @Coninews: Un record storico. Ai Giochi Invernali di #Beijing2022 per la prima volta gli atleti #ItaliaTeam sono riusciti a conquistare… - sportface2016 : #Pattinaggio di velocità: calendario e programma tv dei Mondiali 2022 - nyepez : RT @Coninews: Un record storico. Ai Giochi Invernali di #Beijing2022 per la prima volta gli atleti #ItaliaTeam sono riusciti a conquistare… -