Pattinaggio artistico | Mondiali 2022 | i convocati dell’Italia Grassl e Guignard-Fabbri puntano in alto

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Mancano praticamente venti giorni all’inizio dei Campionatidi, in programma a Montpellier (Francia) dal 21 al 27 marzo. Proprio nella giornata di oggi, mercoledì 2 marzo, tramite la piattaforma dedicata all’evento del sito ufficiale dell’ISU è stato pubblicato l’elenco ufficiale dei partecipanti (senza nessun atleta russo), da cui si possono dunque desumere le convocazioni. Una spedizione, quella azzurra, che dovrà iniziare a fare a meno di Nicole Della Monica-Matteo Guarise, ai saluti dopo una carriera costellata da innumerevoli soddisfazioni. Nelle coppie dunque saranno della partita oltre Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini, reduci da una stagione positiva, anche i debuttanti assoluti Sara Conti-Niccolò Macii. In campo maschile invece i riflettori ...

La Federazione russa di pattinaggio artistico, come l'ISU ha comunicato, non ha particolarmente digerito la scelta dell'ISU, esprimendo forte rammarico in una nota pubblicata nel sito ufficiale e sui canali social: 'La Federazione russa di pattinaggio artistico...' Mancano praticamente venti giorni all'inizio dei Campionati Mondiali 2022 di pattinaggio artistico, in programma a Montpellier (Francia) dal 21 al 27 marzo. Proprio nella giornata di oggi, mercoledì 2... I campionati del mondo di pattinaggio su ghiaccio si terranno dal 21 al 27 marzo a Montpellier, in Francia. I pattinatori russi erano tra i favoriti nelle varie specialita' di artistico e danza.