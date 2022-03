Partono i cargo pieni di armi occidentali Mosca | “Siete ‘de facto’ Paesi ostili alla Russia” LIVE

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Settimo giorno di guerra. Nella notte missili russi piovo su Kiev e su altre città ucraine, in particolare Kharkiv e Mariupol. Lasostiene di essere avanzata sul territorio, mentre sarebbe caduta la città di Kherson. Il governo di Zelensky resiste e spera nelle trattative: il primo round di negoziati si è tenuto due giorni fa, ma un nuovo incontro non è ancora in programma. Si parla, forse, di stasera nel tardo pomeriggio o del fine settimana. Sarà troppo tardi? La cronaca della guerra Primo giorno: Putin ordina l’invasione Secondo giorno: La strenua difesa di Kiev di Zelensky Terzo giorno: Biden: l’alternativa è la Terza Guerra Mondiale Quarto giorno: Putin ordina l’allerta militare DNato sanzioni eall’Ucraina. Quinto giorno: Putin detta le sue condizioni a Macron Sesto giorno:attacca ...

