Paralimpiadi Pechino 2022 | atleti russi e bielorussi parteciperanno come neutrali

Leggi su sportface

(Di mercoledì 2 marzo 2022) L’Ipc, Comitato paraolimpico internazionale comunica al termine della riunione del governing board, che glie bieloalleinvernali di. I componenti di entrambe delegazioni gareggeranno sotto la bandiera paralimpica e non saranno inseriti nel medagliere. Il Comitato inoltre, nel corso delterrà un’assemblea straordinaria in cui si metterà ai voti se rendere o meno il rispetto della Tregua Olimpica un requisito fondamentale per l’adesione dei Comitati nazionali ai giochi, e se sospendere o terminare lo status di membri dei Comitati paralimpici delle due nazioni. Inoltre la Ipc comunica che non si organizzeranno eventi in ...