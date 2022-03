Paralimpiadi Pechino 2022, arrivato il ‘sì’ del Comitato a russi e bielorussi: in gara sotto bandiera neutrale (Di mercoledì 2 marzo 2022) Una settimana di tensione e di paura per tutti a causa dell’intervento militare della russia in Ucraina che inevitabilmente sta avendo delle ricadute anche nel mondo dello sport. Tante le prese di posizione delle istituzioni rispetto a quanto sta accadendo, considerato lo spettro di un conflitto che potrebbe allargarsi anche oltre ai confini dei territori citati. In un contesto molto particolare e preoccupante si è ormai prossimi a un altro evento di grande importanza, a seguire le Olimpiadi Invernali a Pechino (Cina). Ci si riferisce ai Giochi Paralimpici Invernali, che avranno sempre come sede la capitale cinese e sono previsti dal 4 al 13 marzo. Ebbene è arrivata la decisione da parte del Comitato Paralimpico Internazionale (IPC) relativamente alla partecipazione o meno degli atleti russi e ... Leggi su oasport (Di mercoledì 2 marzo 2022) Una settimana di tensione e di paura per tutti a causa dell’intervento militare dellaa in Ucraina che inevitabilmente sta avendo delle ricadute anche nel mondo dello sport. Tante le prese di posizione delle istituzioni rispetto a quanto sta accadendo, considerato lo spettro di un conflitto che potrebbe allargarsi anche oltre ai confini dei territori citati. In un contesto molto particolare e preoccupante si è ormai prossimi a un altro evento di grande importanza, a seguire le Olimpiadi Invernali a(Cina). Ci si riferisce ai Giochi Paralimpici Invernali, che avranno sempre come sede la capitale cinese e sono previsti dal 4 al 13 marzo. Ebbene è arrivata la decisione da parte delParalimpico Internazionale (IPC) relativamente alla partecipazione o meno degli atletie ...

