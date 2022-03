Paralimpiadi di Pechino, atleti russi e bielorussi in gara senza inno né medagliere (Di mercoledì 2 marzo 2022) Gli atleti russi e bielorussi sono stati autorizzati mercoledì a partecipare ai Giochi Paralimpici di Pechino che inizieranno venerdì, nonostante il conflitto in Ucraina, ha annunciato il Comitato Paralimpico Internazionale (IPC). Gli atleti di entrambi i paesi parteciperanno sotto uno striscione “neutrale”, “gareggeranno sotto la bandiera delle Paralimpiadi e non appariranno sul medagliere”, si legge in un comunicato pubblicato dall’organizzazione internazionale sul suo sito web. (Ansa). Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 2 marzo 2022) Glie bielosono stati autorizzati mercoledì a partecipare ai Giochi Paralimpici diche inizieranno venerdì, nonostante il conflitto in Ucraina, ha annunciato il Comitato Paralimpico Internazionale (IPC). Glidi entrambi i paesi parteciperanno sotto uno striscione “neutrale”, “gareggeranno sotto la bandiera dellee non appariranno sul”, si legge in un comunicato pubblicato dall’organizzazione internazionale sul suo sito web. (Ansa). Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

