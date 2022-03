Paralimpiadi a Pechino, agli atleti russi e bielorussi sarà consentita la partecipazione (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il Comitato Paralimpico Internazionale (IPC) ha deciso di consentire agli atleti russi e bielorussi di partecipare ai Giochi Paralimpici Invernali di Pechino, che si terranno dal 4 al 13 marzo prossimo. A riferirlo è stato l’ufficio stampa della stessa organizzazione. «atleti russi e bielorussi gareggeranno ai Giochi sotto la bandiera dell’IPC», ha affermato la nota ufficiale diffusa. «Il Consiglio è unito nella condanna dei governi di russia e Bielorussia per aver violato la risoluzione delle Nazioni Unite nella settimana precedente l’apertura dei Giochi Paralimpici Invernali di Pechino 2022. Siamo d’accordo sul fatto che la violazione della tregua non poteva rimanere impunita. Nel decidere quale ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il Comitato Paralimpico Internazionale (IPC) ha deciso di consentiree bielodi partecipare ai Giochi Paralimpici Invernali di, che si terranno dal 4 al 13 marzo prossimo. A riferirlo è stato l’ufficio stampa della stessa organizzazione. «e bielogareggeranno ai Giochi sotto la bandiera dell’IPC», ha affermato la nota ufficiale diffusa. «Il Consiglio è unito nella condanna dei governi dia e Bieloa per aver violato la risoluzione delle Nazioni Unite nella settimana precedente l’apertura dei Giochi Paralimpici Invernali di2022. Siamo d’accordo sul fatto che la violazione della tregua non poteva rimanere impunita. Nel decidere quale ...

