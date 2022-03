Palma Campania, trovato proiettile della Seconda guerra mondiale (Di mercoledì 2 marzo 2022) Nel corso dell’opera di bonifica dei lagni, è stato ritrovato a Palma Campania un proiettile di 30×7,5 centimetri di dimensioni, verosimilmente risalente all’ultimo conflitto mondiale. A Palma Campania i Carabinieri della stazione di Piazzolla di Nola sono intervenuti in via Isernia allertati dalla ditta che sta bonificando i lagni. All’interno del lagno quindici un proiettile Leggi su 2anews (Di mercoledì 2 marzo 2022) Nel corso dell’opera di bonifica dei lagni, è stato riundi 30×7,5 centimetri di dimensioni, verosimilmente risalente all’ultimo conflitto. Ai Carabinieristazione di Piazzolla di Nola sono intervenuti in via Isernia allertati dalla ditta che sta bonificando i lagni. All’interno del lagno quindici un

