Palinsesti 2022/2023: Marco Liorni torna con Italia Sì e tratta per l’allungamento di Reazione a Catena (Di mercoledì 2 marzo 2022) Marco Liorni Cinque “sì” per Marco Liorni. Possiamo confermavi che Italia Sì, il programma del sabato pomeriggio di Rai1, avrà una quinta edizione. Il talk show si è guadagnato il rinnovo da parte della nuova direzione daytime, guidata da Antonio Di Bella, e tornerà anche nella prossima stagione, salvo improbabili colpi di scena. Liorni è riconfermato, dunque, al sabato pomeriggio con buona pace di scalpitanti ‘conduttrici panchinare’, pronte a fiondarsi su uno dei pochi slot che ha dei margini di manovra sulla prima rete. Non solo, il conduttore potrebbe essere chiamato a fare gli straordinari. Reazione a Catena si allunga? E’ allo studio, come riportato da Giuseppe Candela di Dagospia, l’allungamento di Reazione a ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 2 marzo 2022)Cinque “sì” per. Possiamo confermavi cheSì, il programma del sabato pomeriggio di Rai1, avrà una quinta edizione. Il talk show si è guadagnato il rinnovo da parte della nuova direzione daytime, guidata da Antonio Di Bella, e tornerà anche nella prossima stagione, salvo improbabili colpi di scena.è riconfermato, dunque, al sabato pomeriggio con buona pace di scalpitanti ‘conduttrici panchinare’, pronte a fiondarsi su uno dei pochi slot che ha dei margini di manovra sulla prima rete. Non solo, il conduttore potrebbe essere chiamato a fare gli straordinari.si allunga? E’ allo studio, come riportato da Giuseppe Candela di Dagospia,dia ...

