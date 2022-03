PA 110 e lode, Unicusano pronta al ricorso in Tribunale (Di mercoledì 2 marzo 2022) (Adnkronos) – A distanza di settimane dalla richiesta di inserire anche le telematiche nel Protocollo d’intesa per l’insegnamento ai dipendenti della pubblica amministrazione, l’ateneo non ha ricevuto nessuna risposta. “Siamo decisi a percorrere le vie legali se non saremo ascoltati” Roma, 2 marzo 2022 – Due marzo, nessuna risposta ancora. A distanza di un mese, nonostante le ripetute sollecitazioni ai ministeri della Pubblica Amministrazione e dell’Università, firmatari del Protocollo d’intesa “PA 110 e lode”, l’Università Cusano è ora pronta a ricorrere in Tribunale. Un estremo tentativo indispensabile, però, per essere ascoltata e inserita fra le università che potranno, grazie a questo accordo, predisporre corsi di laurea, specializzazione e master ai dipendenti della Pubblica Amministrazione. “Siccome il Ministro Brunetta ha ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 2 marzo 2022) (Adnkronos) – A distanza di settimane dalla richiesta di inserire anche le telematiche nel Protocollo d’intesa per l’insegnamento ai dipendenti della pubblica amministrazione, l’ateneo non ha ricevuto nessuna risposta. “Siamo decisi a percorrere le vie legali se non saremo ascoltati” Roma, 2 marzo 2022 – Due marzo, nessuna risposta ancora. A distanza di un mese, nonostante le ripetute sollecitazioni ai ministeri della Pubblica Amministrazione e dell’Università, firmatari del Protocollo d’intesa “PA 110 e”, l’Università Cusano è oraa ricorrere in. Un estremo tentativo indispensabile, però, per essere ascoltata e inserita fra le università che potranno, grazie a questo accordo, predisporre corsi di laurea, specializzazione e master ai dipendenti della Pubblica Amministrazione. “Siccome il Ministro Brunetta ha ...

Advertising

zazoomblog : PA 110 e lode Unicusano pronta al ricorso in Tribunale - #Unicusano #pronta #ricorso #Tribunale - OliviafromT : Anna Andreevna Achmatova (il suo ritratto in foto). In pieno fascismo, lui scelse una donna per una tesi sulla lett… - Frances13305423 : @La7tv A Giggino semp se è in grado consiglio una bella laurea in relazioni internazionali con magistrale in studi… - giuppa64 : @Sax7374 110 e lode alla Bocc….oni !!! - giglionews : Complimenti a Marco, dottore da 110 e lode! Il giovane gigliese Marco Cerulli ha conseguito lo scorso 28 Febbraio… -