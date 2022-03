Advertising

fisco24_info : P.a: Virgone, ad aprile arriva piattaforma interoperabilità: Grandi amministrazioni pubbliche agganceranno i propri… -

Ultime Notizie dalla rete : Virgone aprile

Agenzia ANSA

"A fineparte la piattaforma dell'interoperabilità dove alcune grandi pubbliche amministrazioni come ... Lo ha detto l'amministratore unico di PagoPa, Giuseppe, all'evento ANSA: 'Contanti ...Parlando poi dell'app IO, lanciata nell'del 2020 "e che permette alle diverse Pubbliche ... rapido e sicuro con i cittadini",ha detto che ha superato i 22 milioni di download in un anno ...ROMA, 02 MAR - "A fine aprile parte la piattaforma dell'interoperabilità dove alcune grandi pubbliche amministrazioni come l'Agenzia delle Entrate, l'Anagrafe, il ministero dell'Interno e l'Inps comin ...Il prossimo 11 aprile è fissata nell’aula bunker del tribunale di Reggio Calabria l’udienza preliminare per decidere le sorti giudiziarie degli imputati. "In sede di dibattimento smonteremo i capi di ...