Oroscopo Paolo Fox Leone domani 3 marzo e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna (Di mercoledì 2 marzo 2022) L’Oroscopo di Paolo Fox del 3 marzo per i nati sotto il segno del Leone prevede giorni un po’ difficili e qualche pensiero di troppo soprattutto per quanto riguarda le finanze. In ogni caso questa prima parte del mese risulta più facile da gestire, mentre tra qualche giorno forse sarete stanchi e dimenticherete di essere diplomatici!Volete riconquistare la vostra posizione e con questo obiettivo sopportate poco le critiche o chi vuole dirvi cosa fare. Meglio concentrarsi a non lasciare indietro i sentimenti, perdere tempo potrebbe portare qualche giornata difficile nei rapporti. Ricordate che i pianeti opposti vi impongono di rallentare, non esagerate nelle reazioni o nel voler ottenere ciò che non siete in grado di gestire adesso!Leggi l’Oroscopo di Paolo Fox 3 marzo ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 2 marzo 2022) L’diFox del 3per i nati sotto il segno delprevede giorni un po’ difficili e qualche pensiero di troppo soprattutto per quanto riguarda le finanze. In ogni caso questa prima parte del mese risulta più facile da gestire, mentre tra qualche giorno forse sarete stanchi e dimenticherete di essere diplomatici!Volete riconquistare la vostra posizione e con questo obiettivo sopportate poco le critiche o chi vuole dirvi cosa fare. Meglio concentrarsi a non lasciare indietro i sentimenti, perdere tempo potrebbe portare qualche giornata difficile nei rapporti. Ricordate che i pianeti opposti vi impongono di rallentare, non esagerate nelle reazioni o nel voler ottenere ciò che non siete in grado di gestire adesso!Leggi l’diFox 3...

