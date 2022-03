Olena Zelenska, chi è la moglie del presidente ucraino Zelensky (Di mercoledì 2 marzo 2022) . Vita privata, studi, interessi e impegno sociale Olena Zelenska è la moglie del presidente ucraino Volodymyr Zelensky e dunque ricopre il ruolo di First Lady. La rivista Forbes nel 2029 l’ha inserita al 30° posto tra le cento persone più influenti dell’Ucraina. Olena Zelenska è nata a Kryvyi Rih nel febbraio 1978. Ha studiato architettura alla Facoltà di Ingegneria Civile della Kryvyi Rih National University, ma il suo impegno lavorativo si sviluppa meglio come scrittrice. Inoltre, si è spesso impegnata in cause civili, come la sicurezza alimentare alla fornitura di risorse alle scuole o il progetto sull’esistere senza barriere. Zelenska e Volodymyr Zelensky si conoscono fin da giovani, essendo compagni di scuola, ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 2 marzo 2022) . Vita privata, studi, interessi e impegno socialeè ladelVolodymyre dunque ricopre il ruolo di First Lady. La rivista Forbes nel 2029 l’ha inserita al 30° posto tra le cento persone più influenti dell’Ucraina.è nata a Kryvyi Rih nel febbraio 1978. Ha studiato architettura alla Facoltà di Ingegneria Civile della Kryvyi Rih National University, ma il suo impegno lavorativo si sviluppa meglio come scrittrice. Inoltre, si è spesso impegnata in cause civili, come la sicurezza alimentare alla fornitura di risorse alle scuole o il progetto sull’esistere senza barriere.e Volodymyrsi conoscono fin da giovani, essendo compagni di scuola, ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Chi è la first lady ucraina, Olena Zelenska: 'Accanto a mio marito e agli ucraini' #ANSA - LaStampa : Chi è Olena Zelenska, First Lady del premier ucraino Zelensky. “Fiera del mio Paese, non scapperò” - Marilenapas : RT @eziomauro: Chi è Olena Zelenska, la First Lady ucraina rimasta nel Paese in guerra: 'Sarò accanto a voi' - grazianapoli1 : RT @LaStampa: Chi è Olena Zelenska, First Lady del premier ucraino Zelensky. “Fiera del mio Paese, non scapperò” - 361_magazine : Olena Zelenska, chi è la moglie del presidente ucraino Zelensky -