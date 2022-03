Olena Zelenska, chi è la moglie del Presidente dell’Ucraina Zelensky: su Instagram racconta la guerra (Di mercoledì 2 marzo 2022) Olena Zelenska è la moglie del Presidente dell’Ucraina. In un momento difficile per il suo paese e per la sua famiglia, ha deciso di raccontare gli orrori della guerra e di incitare il popolo ucraino. Olena Zelenska, chi è la moglie del Presidente dell’Ucraina Olena Zelenska, nata a Kryvyj Rih nel 1978, è architetto, scrittrice, autrice e attivista ucraina. Con una laurea in Ingegneria Civile presso la National University, è diventata autrice e sceneggiatrice per Studio Quarter 95, emittente televisiva statale in Ucraina. Poi dopo aver conosciuto il futuro marito, ha intrapreso la strada della politica e dell’attivismo nel suo paese. Nel 2019 la ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 2 marzo 2022)è ladel. In un momento difficile per il suo paese e per la sua famiglia, ha deciso dire gli orrori dellae di incitare il popolo ucraino., chi è ladel, nata a Kryvyj Rih nel 1978, è architetto, scrittrice, autrice e attivista ucraina. Con una laurea in Ingegneria Civile presso la National University, è diventata autrice e sceneggiatrice per Studio Quarter 95, emittente televisiva statale in Ucraina. Poi dopo aver conosciuto il futuro marito, ha intrapreso la strada della politica e dell’attivismo nel suo paese. Nel 2019 la ...

