Olena Zelenska, chi è la moglie del presidente dell’Ucraina Zelensky? Età, marito, figlio, lavoro, dove si trova, Vogue, Instagram (Di mercoledì 2 marzo 2022) Olena Zelenska è la moglie del presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky. Molto presente sui social e attivista per i diritti della propria nazione, di recente attaccata militarmente dalla Russia, la first lady sta facendo parlare di sé il mondo intero. Cosa sappiamo di lei? Andiamo a conoscere meglio insieme tutti i dettagli e le curiosità sulla... Leggi su donnapop (Di mercoledì 2 marzo 2022)è ladelVolodymyr. Molto presente sui social e attivista per i diritti della propria nazione, di recente attaccata militarmente dalla Russia, la first lady sta facendo parlare di sé il mondo intero. Cosa sappiamo di lei? Andiamo a conoscere meglio insieme tutti i dettagli e le curiosità sulla...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Chi è la first lady ucraina, Olena Zelenska: 'Accanto a mio marito e agli ucraini' #ANSA - LaStampa : Chi è Olena Zelenska, First Lady del premier ucraino Zelensky. “Fiera del mio Paese, non scapperò” - Michele_Anzaldi : Chi è la first lady ucraina, Olena Zelenska - fabyanaxxx : RT @MFerraglioni: La First Lady Olena Zelenska, ha rifiutato l'asilo politico in America e scrive: ' non mi faccio prendere dal panico, rim… - Giornaleditalia : Olena Zelenska, chi è la moglie di Zelensky: figli, lavoro e vita privata della first Lady ucraina -