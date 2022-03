Olena Zelenska, chi è la first lady dell'Ucraina: "Resto accanto a mio marito e al mio Paese" (Di mercoledì 2 marzo 2022) . Da figura discreta sempre al fianco del marito a eroina della resistenza all'invasione russa: Olena Zelenska... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 2 marzo 2022) . Da figura discreta sempre al fianco dela eroinaa resistenza all'invasione russa:...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Chi è la first lady ucraina, Olena Zelenska: 'Accanto a mio marito e agli ucraini' #ANSA - eziomauro : Chi è Olena Zelenska, la First Lady ucraina rimasta nel Paese in guerra: 'Sarò accanto a voi' - BrunellaCalabre : RT @eziomauro: Chi è Olena Zelenska, la First Lady ucraina rimasta nel Paese in guerra: 'Sarò accanto a voi' - rtl1025 : ?? #Ucraina, sui social della first lady Olena #Zelenska il dramma del suo popolo #UkraineRussiaWar ??? di Giovanni… - patrizia_soave : RT @LaStampa: Chi è Olena Zelenska, First Lady del premier ucraino Zelensky. “Fiera del mio Paese, non scapperò” -