Olena | la moglie del presidente ucraino Zelensky | da First Lady a eroina della resistenza all’invasione russa I suoi post sui social diventano virali

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Da figura discreta sempre al fianco del marito aZelenska, 44 anni, è ladelVolodmymre ha deciso di restare con lui in Ucraina insieme ai due figli Aleksandra (17 anni) e Kiril (9) trovando rifugio in una località segreta da dove continua a sostenere il suo popolo. Comeche, da quando la Russia ha invaso l’Ucraina sei giorni fa, si affida aiper raccontare quello che succede, anche lanon è da meno. E da venerdì pubblica foto e racconti attraverso il suo profilo Instagram che conta 2 milioni di followers. “Sono...

Advertising

sandraamurri1 : Donne che amano, che lottano…. - ilriformista : Ha deciso di rimanere in Ucraina con il marito e i figli, da un rifugio segreto sui social dà forza ai suoi connazi… - discoradioIT : Olena, la moglie di #Zelensky first lady eroina della resistenza (anche grazie ai social): «Putin ci vuole morti» - ParliamoDiNews : Ucraina, presidente Zelensky: chi è la moglie Olena Zelenska, dove si trova e figli - Esteri #ucraina #presidente… - infoitinterno : Chi è Olena Zelenska, la moglie del presidente ucraino Zelensky -

Ultime Notizie dalla rete : Olena moglie

In uno dei primi post dopo l'inizio della guerra si è voluta presentare al mondo: "SonoZelensky, sono ladel presidente ucraino Volodmymr Zelensky. Ci siamo sposati nel 2003. Nel 2004 è ...' SonoZelensky, sono ladel presidente ucraino Volodmymr Zelensky . Ci siamo sposati nel 2003. Nel 2004 è nata nostra figlia e nel 2013 nostro figlio. Sono una scrittrice e un ...Nelle foto che posta su Instagram, Olena Zelenska sembra una “normale” moglie e madre di 44 anni: foto col marito, in cucina, o con alle spalle l’albero di Natale. Si percepisce che ha un lavoro “impo ...Dall'inizio dell'invasione russa la moglie del presidente Volodmymr Zelensky vive in una località segreta con i figli per sfuggire ai sicari di Mosca. Sui suoi social la First lady in questi ultimi gi ...