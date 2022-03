Off White:riecheggia lo spirito di Virgil Abloh (Di mercoledì 2 marzo 2022) Life&People.it Off White ha aperto la settimana della moda di Parigi con la collezione autunno inverno 2022 2023, rendendo omaggio all’incommensurabile eredità di Virgil Abloh, scomparso lo scorso novembre. Uno spettacolo intitolato “Spaceship Earth: an Imaginary Experience”, che rappresenta l’ultima collezione disegnata dal suo fondatore. Virgil infatti aveva fondato a Milano il brand di streetwear Off White, divenuto poi uno dei più amati e desiderati al mondo, soprattutto dai Millennial e dalle star. Una collezione divisa in tre parti che ha avuto come fulcro i codici del vocabolario, sviluppato dallo stilista e dj afroamericano. Le sue collaborazioni e amicizie; la sua l’ambizione non solo di integrare lo streetwear nel mondo del lusso, ma anche di aprire le porte della moda ai giovani ... Leggi su lifeandpeople (Di mercoledì 2 marzo 2022) Life&People.it Offha aperto la settimana della moda di Parigi con la collezione autunno inverno 2022 2023, rendendo omaggio all’incommensurabile eredità di, scomparso lo scorso novembre. Uno spettacolo intitolato “Spaceship Earth: an Imaginary Experience”, che rappresenta l’ultima collezione disegnata dal suo fondatore.infatti aveva fondato a Milano il brand di streetwear Off, divenuto poi uno dei più amati e desiderati al mondo, soprattutto dai Millennial e dalle star. Una collezione divisa in tre parti che ha avuto come fulcro i codici del vocabolario, sviluppato dallo stilista e dj afroamericano. Le sue collaborazioni e amicizie; la sua l’ambizione non solo di integrare lo streetwear nel mondo del lusso, ma anche di aprire le porte della moda ai giovani ...

