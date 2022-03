Obbligo vaccino over 50, governo pone fiducia al Senato su decreto (Di mercoledì 2 marzo 2022) (Adnkronos) – Il governo, con il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, ha posto la questione di fiducia al Senato sul decreto legge che prevede l’Obbligo di vaccino anti-Covid per gli over 50. Il provvedimento, già approvato dalla Camera, va convertito entro il prossimo 8 marzo. In base alle decisioni della Conferenza dei capigruppo sono subito iniziate le dichiarazioni di voto. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 2 marzo 2022) (Adnkronos) – Il gno, con il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, ha posto la questione dialsullegge che prevede l’dianti-Covid per gli50. Il provvedimento, già approvato dalla Camera, va convertito entro il prossimo 8 marzo. In base alle decisioni della Conferenza dei capigruppo sono subito iniziate le dichiarazioni di voto. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

