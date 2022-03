Nuovo concorso discipline STEM, quali saranno le prove da superare per abilitazione e ruolo (Di mercoledì 2 marzo 2022) Nuovo concorso per le discipline STEM A020, A026, A027, A028, A041: bandito con Decreto n. 252 del 31 gennaio 2022, è possibile presentare domanda entro il 16 marzo 2022. Si può partecipare per avere il ruolo nella regione scelta ma il superamento delle prove conferisce l'abilitazione per la classe di concorso in oggetto. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 2 marzo 2022)per leA020, A026, A027, A028, A041: bandito con Decreto n. 252 del 31 gennaio 2022, è possibile presentare domanda entro il 16 marzo 2022. Si può partecipare per avere ilnella regione scelta ma il superamento delleconferisce l'per la classe diin oggetto. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Nuovo concorso discipline STEM, quali saranno le prove da superare per abilitazione e ruolo - inf_scuola : #concorso per le classi di concorso #STEM, tutte le informazioni utili. #scuola #precari - Valeria76ad : RT @CLVeneto: ?? Bando di concorso Ispettorato Nazionale del Lavoro: aperte le candidature per partecipare alla selezione di personale a tem… - EleonoraBuratto : Oggi inizia a #Spoleto il Concorso del @TeatroLiricoSpo . A questi 120 giovani talenti della lirica provenienti da… - cislscuola : Bandito il nuovo concorso per discipline STEM, domande entro il 16 marzo @CislNazionale @MIsocialTW @Tuttoscuola… -