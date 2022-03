Nuova fiamma per Dayane Mello? L’indiscrezione (Di mercoledì 2 marzo 2022) Nuovo fidanzato per Dayane Mello? Ecco chi è l’uomo che le fa battere il cuore Dayane Mello avrebbe un nuovo fidanzato. Stando alle chicche di gossip lanciate da Chi, la modella avrebbe infatti trovato un nuovo amore. Chi è l’uomo che avrebbe conquistato la bella modella brasiliana? Si tratta di un imprenditore. Ma andiamo con ordine. Da pochi giorni ha compiuto gli anni e Dayane Mello si è voluta circondare degli amici del cuore per festeggiare il suo 33esimo compleanno. Tra gli altri c’erano Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, ma anche Giacomo Urtis, Carlotta Dell’Isola e altri amici. In questa occasione, la sua amica Giulia, le aveva fatto una dedica emozionante. Qualche tempo fa, dopo il capodanno, Dayane aveva fatto una sorpresa alla sua cara amica Soleil Sorge ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 2 marzo 2022) Nuovo fidanzato per? Ecco chi è l’uomo che le fa battere il cuoreavrebbe un nuovo fidanzato. Stando alle chicche di gossip lanciate da Chi, la modella avrebbe infatti trovato un nuovo amore. Chi è l’uomo che avrebbe conquistato la bella modella brasiliana? Si tratta di un imprenditore. Ma andiamo con ordine. Da pochi giorni ha compiuto gli anni esi è voluta circondare degli amici del cuore per festeggiare il suo 33esimo compleanno. Tra gli altri c’erano Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, ma anche Giacomo Urtis, Carlotta Dell’Isola e altri amici. In questa occasione, la sua amica Giulia, le aveva fatto una dedica emozionante. Qualche tempo fa, dopo il capodanno,aveva fatto una sorpresa alla sua cara amica Soleil Sorge ...

