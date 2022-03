Nuoto | la FINA rivela il programma delle gare dei Mondiali 2022 a Budapest

Leggi su oasport

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Poco meno di un mese fa era stato un vero e proprio colpo di scena. Quando si pensava che ilcompetizioni internazionali did’élite fosse ormai definito dopo il rinvio deidi quest’anno a Fukuoka, in Giappone, vi è stato un nuovo cambiamento importante. La(Federazione Internazionale del) aveva comunicato a sorpresa che dal 18 giugno al 3 lugliovi sarà una rassegna iridata a(Ungheria), in seguito all’accordo raggiunto tra il premier ungherese Viktor Orbán e il presidente della, Husain Al-Musallam. La definizione di “Mondiale straordinario” non stupiva. Motivo? La Federazione Internazionale e il Comitato organizzatore di Fukuokaavevano concordato poco ...