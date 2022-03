Novavax, il vaccino che convince gli scettici. "Non mi fido al 100 per cento ma serve per lavorare" (Di mercoledì 2 marzo 2022) Sono partite nel Lazio le somministrazioni di Nuvaxovid, il vaccino prodotto da Novavax, il quinto a essere approvato in Italia contro il Covid-19 dopo Pfizer, Moderna, AstraZeneca e Johnson & Johnson. "C'è stata una grande risposta da parte di tante persone che aspettavano questo vaccino più tradizionale e che non volevano farsi inoculare i vaccini a mRna", dice il dottor Enrico Mauriello, coordinatore infermieristico dell'hub vaccinale del Policlinico Umberto I di Roma. "Ho scelto questo vaccino perché è tradizionale e non è a mRna, che intacca a livello genico, anche se la fiducia al cento per cento non ce l'ho", commenta un ragazzo. "Ho preferito aspettare questo vaccino perché credo sia meno invasivo degli altri", aggiunge un altro paziente. Molti, hanno ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 2 marzo 2022) Sono partite nel Lazio le somministrazioni di Nuvaxovid, ilprodotto da, il quinto a essere approvato in Italia contro il Covid-19 dopo Pfizer, Moderna, AstraZeneca e Johnson & Johnson. "C'è stata una grande risposta da parte di tante persone che aspettavano questopiù tradizionale e che non volevano farsi inoculare i vaccini a mRna", dice il dottor Enrico Mauriello, coordinatore infermieristico dell'hub vaccinale del Policlinico Umberto I di Roma. "Ho scelto questoperché è tradizionale e non è a mRna, che intacca a livello genico, anche se la fiducia alpernon ce l'ho", commenta un ragazzo. "Ho preferito aspettare questoperché credo sia meno invasivo degli altri", aggiunge un altro paziente. Molti, hanno ...

