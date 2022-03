Nord stream 2, dalla Svizzera: “La società del gasdotto è fallita”. Ma per Mosca il progetto non è morto: “Sarà operativo” (Di mercoledì 2 marzo 2022) Nord stream 2 ha dichiarato fallimento. La società del gasdotto da oltre 10 miliardi di euro che collega direttamente Russia e Germania ha dichiarato bancarotta. Dopo le indiscrezioni di Reuters, la conferma è arrivata da Silvia Thalmann-Gut, direttrice dell’Economia del cantone di Zugo, dove ha sede la controllata della compagnia russa del gas Gazprom. In un’intervista a Srf, Thalmann-Gut ha spiegato che “l’azienda ha dovuto dichiarare bancarotta e portare i libri in tribunale”. La prima conseguenza si era già vista ieri, con il licenziamento di tutti i dipendenti: “L’intera forza lavoro di 106 persone”, e non 140 come inizialmente comunicato. Appare come la notizia che mette la parola fine sul Nord stream 2, il gasdotto pronto ormai da mesi, con una capacità di 55 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022)2 ha dichiarato fallimento. Ladelda oltre 10 miliardi di euro che collega direttamente Russia e Germania ha dichiarato bancarotta. Dopo le indiscrezioni di Reuters, la conferma è arrivata da Silvia Thalmann-Gut, direttrice dell’Economia del cantone di Zugo, dove ha sede la controllata della compagnia russa del gas Gazprom. In un’intervista a Srf, Thalmann-Gut ha spiegato che “l’azienda ha dovuto dichiarare bancarotta e portare i libri in tribunale”. La prima conseguenza si era già vista ieri, con il licenziamento di tutti i dipendenti: “L’intera forza lavoro di 106 persone”, e non 140 come inizialmente comunicato. Appare come la notizia che mette la parola fine sul2, ilpronto ormai da mesi, con una capacità di 55 ...

