"Non si può escludere la Terza Guerra Mondiale Anche con armi nucleari? Il rischio c'è da molti anni" (Di mercoledì 2 marzo 2022) "I rischi sono remoti, ma obiettivamente non si possono escludere". L'ex ministro della Difesa e senatore di Fratelli d'Italia Ignazio La Russa risponde così alla domanda di Affaritaliani.it se ci sia la possibilità di un conflitto in tutta Europa, o Mondiale, tra la Nato e la Russia. "Nessuno... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 2 marzo 2022) "I rischi sono remoti, ma obiettivamente non si possono". L'ex ministro della Difesa e senatore di Fratelli d'Italia Ignazio La Russa risponde così alla domanda di Affaritaliani.it se ci sia la possibilità di un conflitto in tutta Europa, o, tra la Nato e la Russia. "Nessuno... Segui su affaritaliani.it

Advertising

ItaliaViva : ??????Non possiamo lasciare solo il popolo ucraino. Abbiamo pensato a una raccolta fondi per aiutare concretamente i… - GiovaQuez : Zelensky: 'Uno stato che commette crimini contro i civili non può essere membro del Consiglio di sicurezza dell'Onu… - lapinella : Polima, uccisa durante un blitz delle forze speciali russe. Frequentava l’ultimo anno delle elementari. Proprio co… - sonocalmaa : @bvean vabbè apparte gli scherzi non essere giù non ne vale la pena indipendentemente da cosa tu abbia si può risolvere non buttarti giù?? - GianniVezzani1 : RT @Patrizi83078394: Qualcuno può dire Vladimir Putin, che MILIONI di Italiani ,NON SONO ASSOLUTAMENTE D'ACCORDO con quei coglioni di Mont… -

Ultime Notizie dalla rete : Non può Oroscopo domani 3 marzo 2022, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco Essere aperti a quel che dicono gli altri può essere positivo ma solo nel caso sia d'aiuto a capire ... amore In coppia: piccole incomprensioni su questioni quotidiane ma tranquilli, la complicità non ...

Ucraina: Tivoli e Palestrina, mons. Parmeggiani invita alla preghiera e al digiuno per la pace e alla solidarietà ... quest'anno le offerte raccolte non saranno devolute a opere - segno della diocesi di Tivoli e di ... 'Nella preghiera e nel digiuno personale chiediamo il dono della pace a Colui che solo può dare la ...

Si può registrare una riunione di lavoro e conservarne il supporto? Altalex Essere aperti a quel che dicono gli altriessere positivo ma solo nel caso sia d'aiuto a capire ... amore In coppia: piccole incomprensioni su questioni quotidiane ma tranquilli, la complicità...... quest'anno le offerte raccoltesaranno devolute a opere - segno della diocesi di Tivoli e di ... 'Nella preghiera e nel digiuno personale chiediamo il dono della pace a Colui che solodare la ...