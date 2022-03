“Non l’avrei mai fatto…”: Vlahovic, le parole che a Firenze non piaceranno (Di mercoledì 2 marzo 2022) Goal News In un'intervista rilasciata ai microfoni di 'Sky Sport', il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha rivelato di aver deciso di vendere Vlahovic alla Juventus. Il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, ha dichiarato: "Vlahovic è un grande talento ed è per questo che lo volevamo fortemente. Ringrazio il presidente Commisso per averci permesso di acquistarlo".? Mancano solo poche ore a uno dei giochi più attesi della settimana. Dopo di che, ieri sera a San Siro, oggi è tempo di Fiorentina-Juventus. Fissando il predecessore Dusan Vlahovic. L'ex presidente della Fiorentina Vittorio Cecchi Gori ha parlato alla Gazzetta dello Sport in occasione della gara inaugurale della semifinale di Coppa Italia. Le interviste rilasciate questa volta coprono diversi argomenti, dalla storica battaglia tra Viola e la Vecchia Signora, ... Leggi su goalnews (Di mercoledì 2 marzo 2022) Goal News In un'intervista rilasciata ai microfoni di 'Sky Sport', il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha rivelato di aver deciso di venderealla Juventus. Il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, ha dichiarato: "è un grande talento ed è per questo che lo volevamo fortemente. Ringrazio il presidente Commisso per averci permesso di acquistarlo".? Mancano solo poche ore a uno dei giochi più attesi della settimana. Dopo di che, ieri sera a San Siro, oggi è tempo di Fiorentina-Juventus. Fissando il predecessore Dusan. L'ex presidente della Fiorentina Vittorio Cecchi Gori ha parlato alla Gazzetta dello Sport in occasione della gara inaugurale della semifinale di Coppa Italia. Le interviste rilasciate questa volta coprono diversi argomenti, dalla storica battaglia tra Viola e la Vecchia Signora, ...

