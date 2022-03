No fly-zone, cosa significa la richiesta dell’Ucraina alla Nato e perché per la Russia sarebbe come una dichiarazione di guerra (Di mercoledì 2 marzo 2022) Un’area di interdizione al volo per aerei non autorizzati: così l’enciclopedia Treccani definisce la No fly-zone. In pratica, il Paese o l’organizzazione internazionale che la istituisce vieta agli aerei non autorizzati di sorvolare una determinata area, pena il loro abbattimento. Dopo l’aggressione da parte delle truppe di Vladimir Putin, da giorni Kiev chiede alla Nato di dichiarare una no-fly zone sui cieli dell’Ucraina. Il presidente Volodymr Zelensky ha giustificato la richiesta spiegando che i bombardamenti russi hanno come bersaglio i civili. E mercoledì mattina il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, ha aumentato ancora la pressione. Citato da Sky News Uk, ha dichiarato che l’Alleanza atlantica “sta valutando” l’ipotesi di dar vita a una no-fly ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022) Un’area di interdizione al volo per aerei non autorizzati: così l’enciclopedia Treccani definisce la No fly-. In pratica, il Paese o l’organizzazione internazionale che la istituisce vieta agli aerei non autorizzati di sorvolare una determinata area, pena il loro abbattimento. Dopo l’aggressione da parte delle truppe di Vladimir Putin, da giorni Kiev chiededi dichiarare una no-flysui cieli. Il presidente Volodymr Zelensky ha giustificato laspiegando che i bombardamenti russi hannobersaglio i civili. E mercoledì mattina il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, ha aumentato ancora la pressione. Citato da Sky News Uk, ha dichiarato che l’Alleanza atlantica “sta valutando” l’ipotesi di dar vita a una no-fly ...

