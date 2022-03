No al vaccino, ora Djokovic perde gli sponsor (Di mercoledì 2 marzo 2022) Novak Djokovic, 34 anni, ha deciso di non vaccinarsi e sta perdendo sponsor La pessima figura dell'Atp e della Wta rispetto alla guerra in Ucraina. Eppoi la maledizione dei numero uno della racchetta, ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022) Novak, 34 anni, ha deciso di non vaccinarsi e standoLa pessima figura dell'Atp e della Wta rispetto alla guerra in Ucraina. Eppoi la maledizione dei numero uno della racchetta, ...

Advertising

kratosdei : Ci risiamo, questo non perde occasione per inserire campagne di vaccinazione a capocchia! Ma un vaccino contro Ricc… - beccacciaro1 : @AleksL74 Prima nei talk bastava che eri contro il #vaccino e facevano fuori crocefiggendo il malcapitato, ora il n… - Giusepp73435001 : @BusiMatia Giani,a che Caz zo serve questo vaccino, il covid19 ora di chiama omicron e ha colpito quasi tutti vac… - LUIGIVACCARO5 : RT @273_333: @AseroGiovanna @LUIGIVACCARO5 Ma qui come si sono svegliati a difesa della salute contro un vaccino che stermina i popoli! Epp… - santreasure1117 : mia sorella quando si sveglia deve fare un casino assurdo e svegliare l'intero paese sennò non sta in pace con se s… -