Niente Tato dice cosa in Noi: Dario Aita, il Kevin italiano è il maestro Rocco (Di mercoledì 2 marzo 2022) Trapelano, dopo la conferenza stampa di oggi e il materiale consegnato ai giornalisti, quelli che sono alcuni dettagli della serie Noi che andrà in onda dal 6 marzo 2022 su Rai 1 in prima serata. Noi, è il remake della notissima, amatissima e pluripremiata This Is Us, la serie che fa piangere, riflettere, sorridere. Che entra nel cuore e non se ne può andare, lasciando tracce indelebili per tutti! Tra i protagonisti di Noi, ci sarà anche Dario Aita, che vestirà i panni di Claudio, che è in Kevin Pearson italiano. Chi ha visto This Is Us sa bene che Kevin è un attore di grandissimo successo, non per aver avuto un ruolo importante al cinema ma per una sitcom televisiva che lo ha visto sfondare nei panni del Tato! Interpreta infatti, per la gioia di milioni di donne e non solo, il ...

